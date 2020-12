In virtù del nuovo rilascio di Ios 14 il nuovo sistema operativo di Apple per iPhone e iPad, torna disponibile il servizio di lettura del settimanale via App.

Inoltre è possibile continuare a sfogliare il giornale tramite qualsiasi browser e qualsiasi device (telefono, desktop, tablet) e tramite l’app Android.

Qui il servizio dell’edicola tiburno, per ricevere un mese di lettura gratis

Mentre qui sotto, troverai tutte le istruzioni per registrarti gratuitamente