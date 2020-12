La più “strana” chiesa del nord est 

In Finlandia, la chiesa di Temppelliaukion Kirkko è un grande edificio scavato nella roccia con una cupola in rame. All’interno la chiesa è ben rischiarata grazie al lucernario che lascia passare la luce naturale. Esemplare anche l’acustica, tanto che il luogo è spesso adoperato per i concerti. In Spagna troviamo, invece, la Cattedra di Mejorada del Campo edificata utilizzando materiali di riciclo: fusti di benzina per le colonne, pneumatici per modellare gli archi delle finestre, ruote di biciclette come pulegge. Anche la città del nord est ha la sua chiesa “particolare” ed è il Santuario di San Vittorino dedicato alla Madonna di Fatima. La costruzione ricade nel territorio della diocesi di Tivoli, è stata avviata nel 1970 e conclusa nel 1979. La parte superiore priva della cupola, riprende quella di una tenda a pianta circolare, della stessa tipologia di quella che, stando ai testi sacri del cristianesimo, custodiva le Tavole della Legge ricevute da Mosè sul Monte Sinai, emblema dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. La cuspide che sormonta la chiesa, ha una forma slanciata che si eleva verso il cielo e sta a indicare il legame di contiguità con il mondo ultraterreno verso il quale i fedeli rivolgono le loro preghiere. L’altare di marmo bianco, è caratterizzato da un grande angelo a cui piedi vi sono le statue dei veggenti di Fatima e le pareti ornate con le stazioni della Via Crucis.

Fernando Giacomo Isabella