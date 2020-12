Tivoli – Sotto l’alberone arrivano i pacchi dell’associazione barbarossa

“BUON NATALE TIBURTINI”

Quello che si appresta a vivere la nostra comunità sarà un natale pieno di dubbi e incertezze.

Dopo un 2020 di difficoltà causa COVID , famiglie e attività commerciali vivono con preoccupazione il futuro a causa di questa amministrazione.

I risultati di questi anni di gestione sono ormai evidenti : aree verdi e parchi chiusi e in stato di abbandono , periferia in degrado e senza alcun intervento strutturale , grandi criticità come l’area di Stacchini o delle cartiere ancora in totale confusione.

Nessuna programmazione per i prossimi anni e una mala gestione delle finanze hanno portato le casse comunali al dissesto finanziario e obbliga i cittadini a guardare con preoccupazione al futuro.

Questi i regali che simbolicamente ci ha lasciato Proietti sotto il nostro amato “alberone”