Un albero fatto di rotoli di carta colorato dai bambini di Monterotondo è il regalo di Natale dell’artista Todaro

Prosegue anche a Natale il progetto “Siamo Umani” dell’artista Marco Sebastiano Todaro “Todart”. Anche quest’anno infatti, come accade ormai da due anni a questa parte, l’artista ha donato alla città di Monterotondo e soprattutto ai più giovani, un’opera raffigurante un albero di Natale simbolo del riciclo e riutilizzo di materiali. Quest’anno la sagoma dell’albero di Natale è stata composta da Todaro interamente da rotoli esauriti di carta, di varie tipologie e misure. L’opera, attualmente esposta presso la Grafica Campioli di via Bellini 46 nel centro storico di Monterotondo, è stata colorata interamente dai bambini delle scuole eretine. “Siamo Umani” è infatti un progetto che l’artista di origini siciliane trapiantato a Monterotondo vorrebbe rivolgere soprattutto ai più giovani, vera risorsa globale per il futuro della società, affinché comprendano nello specifico l’importanza di evitare sprechi di ogni tipo, delle potenzialità del riciclo e del fare qualcosa nel loro piccolo per ambiente e la natura, assumendo comportamenti sempre più “umani”.