Approvato il bilancio della Regione Lazio 2021-2023

10 miliardi per il prossimo triennio per una Regione più verde più connessa e più sostenibile

Soddisfazione del Governatore Zingaretti che parla di un orizzonte di speranza per la ripresa dalla crisi causata dal Covid-19. L’obiettivo è comune con Europa e Governo: ripresa e resilienza.

Tracciamo così un orizzonte di speranza per la ripresa dalla crisi causata dal Covid-19.

Confermiamo la riduzione delle tasse nonostante la Regione sia impegnata a rispondere con misure concrete alle difficoltà delle famiglie e delle aziende aggravate dal coronavirus.

Oltre a questo abbiamo previsto fondi importanti per investire nei settori strategici della nostra regione, per il trasporto, per la sanità, per l’ambiente, per la crescita di tutto il territorio.

La SANITÀ è stato ed è il tema su cui ci si è concentrati maggiormente nel quadro dell’emergenza Covid-19, negli interventi strutturali e di programmazione. Alcuni specifici ambiti di sviluppo del servizio sanitario laziale saranno ulteriormente potenziati – sia in funzione della gestione della fase di coabitazione con l’epidemia sia per strutturarli per la gestione ordinaria – e riguarderanno cinque ambiti di policy: l’integrazione «ospedale-territorio» e la «centrale operativa»; il rafforzamento dell’assistenza territoriale; le alte Tecnologie; la Telemedicina; la «connettività del sistema di emergenza territoriale».

Aumentate le risorse su asset strategici quali: opere pubbliche, digitalizzazione, sostegno concreto ai Comuni, terzo settore e assistenza alla persona, cultura, impiantistica sportiva, nuova mobilità e ambiente.

Incrementati i finanziamenti a favore delle nuove generazioni con l’obiettivo strategico di renderle protagoniste nella concertazione sulle finalità degli investimenti pubblici programmati per il prossimo futuro.

Maggiori informazioni su: regione.lazio.it/bilancio21

#RegioneVicina