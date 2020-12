CAPENA – Disperso da ieri, era caduto in un burrone

È stato ritrovato stamattina il giovane di Capena che era stato dato per disperso da ieri. Era stato il padre Carlo Caleni a lanciare l’appello per la scomparsa del figlio Alessandro, divulgando una foto e chiedendo la condivisione a tutti. Il ragazzo era uscito dal centro di Capena per andare a comparre le sigarette e non era più tornato a casa.

Stamattina l’aggiornamento con risvolti duri, ma anche con la buona notizia del ritrovamento. Alessandro era finito in un burrone poco distante da casa sua al centro del paese.

“Alessandro è appena stato ritrovato – ha scritto la Protezione Civile di Monterotondo sulla sua pagina Facebook – È caduto in un burrone, un elicottero ed i soccorsi lo stanno recuperando”.