FONTE NUOVA – Gli ispettori ambientali beccano un altro trasgressore

Continua il lavoro dei nuovi Ispettori Ambientali AISA, coordinati dal responsabile Gianni Cannata, che nei giorni scorsi hanno continuato a controllare il territorio Comunale, soprattutto in prossimità di alcune piccole discariche abusive. Anche questa volta gli Ispettori hanno individuato documentazione idonea per risalire al trasgressore, che sarà sanzionato in base al regolamento comunale. Si è proceduto anche al controllo dei cani sul territorio, durante il quale si è riscontrata la massima attenzione dei proprietari nell’avere documentazione e attrezzatura idonea in base alla legge vigente. Non è mancata l’informazione e la vicinanza ai cittadini anche durante le feste natalizie.

“Sono molto soddisfatto dell’inizio di questo servizio, importante per la nostra Comunità – dichiara Antonio Lotierzo, delegato del Sindaco al controllo del territorio, randagismo e problematiche Ambientali – i volontari da subito si sono mostrati professionali e operativi e a breve inizieranno anche i controlli sul rispetto giornaliero della raccolta differenziata, soprattutto presso i condomini dove spesso si riscontrano problematiche”.

“Il servizio è iniziato sopra qualsiasi aspettativa – dichiara il Consigliere Comunale Maurizio Guccini – i cittadini chiedono sempre più spesso l’Intervento degli Ispettori Ambientali, di conseguenza sarà garantito non solo maggior controllo, ma anche una maggiore sensibilità in materia di ambiente”. Si comunica inoltre il numero di cellulare operativo +39 351 744 6892 sul quale si potrà segnalare tramite WhatsApp o chiamare per emergenze di carattere ambientale e di protezione degli animali.