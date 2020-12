Presepe Vivente a Tivoli, la rappresentazione sul web

Il Covid non ferma la tradizione del Presente Vivente al Duomo di Tivoli. Non potendo organizzare eventi la rappresentazione si trasferisce sul web e sarà in diretta su Facebook.

“Purtroppo – spiegano gli organizzatori – quest’anno non sarà possibile effettuare nessuna manifestazione pubblica nel rispetto delle normative anti Covid-19 e soprattutto nel rispetto della salute di tutti. In questo momento difficile abbiamo pensato di proporre un presepe vivente virtuale con le immagini della nostra prima edizione nel 2014, verrà pubblicato il 26 dicembre su Facebook, attraverso l’evento e il gruppo gli amici del Duomo alle ore 15.00, ringraziamo tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto, i partecipanti, i fotografi e le attività per gli sponsor. Con la speranza di un ritorno alla nostra vita di sempre.. vi auguriamo un sereno Natale in casa e con tanto amore! Presepe vivente in memoria di Ida Conti prima ideatrice di questo evento nel 1994”.

Ecco dove vedere il Presente Vivente del Duomo di Tivoli: https://www.facebook.com/groups/1481071962110024