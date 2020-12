MISTER ROBERTO CHIESA AL TERMINE DELLA PARTITA CON IL KICK OFF: “ORGOGLIOSO DI QUESTE RAGAZZE E DI QUESTA SOCIETÀ.”

Intervenuto nella mixed zone di “Passione Leprotte”, ai microfoni di Francesco Alaimo e Luca Pellegrini, Mister Chiesa non lascia spazio a virtuosismi e parla a ruota libera della partita e della stagione. Proprio riguardo l’incontro con la Kick Off, queste sono le sue parole a caldo: “Non posso che essere orgoglioso di queste ragazze, le abbracciaerei una ad una. Siamo rimaste in 5 per tutto il secondo tempo, tra infortunate ed espulse, e nonostante tutto abbiamo dimostrato di essere all’altezza di una squadra importante come quella del Kick Off. Abbiamo avuto anche delle occasioni per pareggiare o addirittura vincere, ma purtroppo non siamo riusciti a buttare la palla in rete. Soprattutto per la poca lucidità e la stanchezza.”

Dopo aver detto la sua dell’incontro, il mister ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Mi disturbano alcune voci e alcune cose che leggo che sembrano essere fatte

ad arte contro questo gruppo, abbiamo fatto sei punti in due gare e perso tre partite giocandocela alla pari con tutti se questo da fastidio a qualcuno non è un problema del Capena ne tantomeno mio. Se abbiamo ottenuto di essere alla ribalta come sorpresa del

Campionato di Serie A è perché ce lo siamo meritati come squadra e come Società che lavora e sta sul pezzo ogni giorno. Non è giusto ne corretto leggere certe cose o sentir dire falsità anche perché noi riportiamo sempre in maniera chiara e limpida tutto ciò che facciamo, sia dentro che fuori anche attraverso la comunicazione via social secondo me, tra l’altro, la migliore tra le squadre della massima serie. Siamo una nuova realtà fatta di dirigenti esperti e vincenti, ma anche di nuovi volti e ci stiamo confrontando contro le piazze più importanti del calcio a 5 italiano alla loro altezza senza mai demeritare. È normale che essendo il primo anno in Serie A di questa realtà, quella di un piccolo Comune alle porte della Capitale, non possiamo puntare subito al traguardo massimo ovvero lo scudetto, il nostro obiettivo infatti rimane quello della salvezza. Dal prossimo anno, se ci saranno le giuste risposte a livello territoriale, punteremo a fare uno scalino in più.”

Riguardo il possibile mercato di gennaio: “Ci farebbe comodo sicuramente qualche giocatrice offensiva in più, ma per indossare questa maglia bisogna sposare in pieno questo progetto. Abbiamo dei valori morali che tutti i componenti del Capena devono avere, se le nuove giocatrici che arriveranno pensano di venire a giocare al Capena tanto per farlo, allora possiamo giocare anche in 5 tutte le partite. Gli obiettivi di mercato per rinforzare la squadra devono essere funzionali al progetto e al gruppo su cui abbiamo scommesso a inizio stagione se no, non mi interessano.”

Infine, le parole su questo anomalo campionato e sul 2021: “Ho già detto più volte la mia opinione sull’andamento generale di questo campionato e sul fatto che io non fossi d’accordo con il proseguimento dello stesso. Speriamo che nel 2021 con l’attuazione del nuovo protocollo e con l’arrivo dei vaccini si possa tornare gradualmente ad una normalità ormai assente da troppo tempo. Nel frattempo auguro buone feste alla Società con tutti i suoi dirigenti e a tutti coloro che ci seguono, anche da lontano”.