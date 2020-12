Ondata di chiusure dei negozi a Roma

Protopapa Area PMI “Il 2021 sarà la fine per molti negozi. Si salvano le attività in provincia”

<< Il futuro di molti attività commerciali a Rome è a rischio chiusura – afferma Protopapa di Area PMI – dopo che nei mesi passati sono state centinaia i negozi definitamente chiusi ora ci dobbiamo preparare a una nuova ondata di chiusure>>. E’ quanto ha affermato Sergio Protopapa di Area PMI che ha, alla luce dell’attuale periodo covid, esaminato gli effetti del covid. << Il peggio – continua – deve ancora arrivare . La cessazione di molte partite iva per fine anno lasciano presagire che sarà un 2001 all’insegna di una crisi ecomomica molto dura per la nostra città. Senza turisti e i pendolari del lavoro , la città è in ginocchio e basti guardare la stazione Termini per rendersi conto in che situazione ci troviamo. Saracinesche abbassate che forse non si alzeranno mai più, a danno di una categoria come quella dei commessi che subirà pesanti danni economici. Le previsioni sono amare, almeno il 20% dei negozi è in dirittura di chiusura, un dato che deve farci riflettere. Per fortuna non è così nella provincia, nell’area metropolitana anche se delicata, la situazione è meno complicata grazie al fatto che non ci sono spostamenti nella grande a vantaggio dei piccoli esercizi locali>>.