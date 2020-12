GUIDONIA – Allerta meteo, Protezione Civile al lavoro da stamattina

In questi giorni di festa c’è chi non si riposa affatto. I volontari di NVG – Nucleo Volontari Guidonia della Protezione Civile sono al lavoro ininterrottamente da questa mattina a causa del forte vento che si sta abbattendo in queste ore sulla città.

Numerose le segnalazioni dei cittadini giunte al numero del centro operativo, quattro gli interventi effettuati da questa mattina nel comune di Guidonia: in via Palombarese, in via Monte Bianco, in via Formello e in via Garibaldi i volontari sono intervenuti per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti.

Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone, e non è stato necessario interrompere la viabilità in alcuna strada, la situazione rimane comunque di massima attenzione.

In caso di necessità o segnalazioni i cittadini possono contattare il numero della Protezione Civile: 328 7587862