Monterotondo – Allerta meteo: chiusura dei parchi e delle strade

In queste sul territorio si sta assistendo a forti raffiche di vento e anche a problemi con alberi caduti o pericolosi sul territorio comunale.

Il Sindaco insieme alla ViceSindaca Isabella Bronzino con delega ai parchi e giardini e con il prezioso supporto della Protezione Civile di Monterotondo stanno provvedendo alla chiusura di tutti i parchi pubblici di Monterotondo, e rimarranno chiusi anche per i prossimi giorni in quanto si entra nuovamente in zona Rossa.

Nel frattempo il Sindaco ha dato disposizioni di chiudere Via Serrecchia provenendo dal Duomo e l’anello del “Giardino del Cigno” per precauzione e tutelare l’incolumità pubblica.

Il sindaco in conclusione invita ad evitare il più possibile gli spostamenti, fermo restando che sono consentite solo quelle per lavoro, salute e necessità, almeno fino al tardo pomeriggio di oggi, quando sembra dalle previsioni che il vento e la pioggia diminuiranno d’intensità.

Per qualsiasi cosa è attivo il numero del COC: 069065891