Nuovo impianto sportivo a Cineto Romano

Lo sport vive un periodo molto complicato, con le attività sportive costrette ad uno stop forzato. La mancanza della pratica si percepisce nei piccoli centri come Cineto Romano, dove l’attività motoria ed anche quella agonistica è condivisa dall’intera comunità. “Stiamo vivendo- ha affermato il delegato allo sport Stefano Latini- un momento particolarmente difficile. Nonostante ciò l’impegno dell’Amministrazione prosegue anche in questo settore con la creazione di un nuovo campo sportivo, caratterizzato da un manto sintetico di nuova generazione. Per noi questo è anche il momento del bilancio, il prossimo anno torneremo alle urne, perciò ringrazio il sindaco per avermi offerto questo tipo di opportunità. Abbiamo spinto e stimolato i giovani verso il calcio e verso altre attività come rafting, judo, fitness, aikido e zumba. Abbiamo portato i ragazzi allo Stadio Olimpico, per assistere alla gara della nazionale di rugby e la nascita della palestra comunale si è trasformata in un grande centro di aggregazione. L’intento è anche quello di organizzare un torneo di tennis, per proseguire questo percorso di crescita con gli appassionati non più costretti a dirigersi verso Tivoli oppure Vicovaro, per praticare una disciplina. Sono davvero- ha concluso Latini- molto soddisfatto per il lavoro svolto”.