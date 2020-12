Tivoli – Convocazione dell’assemblea in seduta ordinaria per mercoledì 30 dicembre  

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta ordinaria per mercoledì 30 dicembre alle 9,30. Il Consiglio comunale si terrà in videoconferenza in ottemperanza alle misure di sicurezza anti Covid-19.

Verranno trattati, in prima convocazione, i seguenti ordini del giorno:

analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Tivoli al 31 dicembre 2019 e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 23 dicembre 2019;

riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;

presentazione del documento unico di programmazione (Dup) 2021- 2023;

mozione su “atto di censura e verifica politico-amministrativa nei confronti dell’assessora ai Servizi sociali”.

Sarà possibile seguire i lavori in streaming sul canale Youtube ufficiale del Comune di Tivoli.