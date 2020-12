Guidonia – Videosorveglianza, in arrivo 40mila euro

Buone notizie per il Comune di Guidonia Montecelio vincitore del bando della Regione Lazio che prevede un finanziamento di 40mila euro per la videosorveglianza sul territorio con il progetto: “Vivere il territorio in sicurezza”.

“Siamo molto soddisfatti per questo finanziamento- spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti- che si va ad aggiungere a quello della Città Metropolitana di 105mila euro per il progetto ‘Videosorvegliamo Guidonia Montecelio-Prima o poi ti acchiappo.’ Tutto questo ci permetterà di avere una rete di telecamere unite alle fototrappole in diverse zone sensibili del nostro territorio”.“Cogliamo anche questa occasione- conclude il Sindaco Michel Barbet- per intervenire sulla sicurezza del nostro territorio e colpire anche chi compie reati come l’abbandono dei rifiuti che, purtroppo, colpisce diversi punti della nostra Città. L’invito rimane sempre e comunque quello di rispettare la nostra Guidonia Montecelio, evitando di compiere simili gesti che sono un danno per tutta la collettività”.