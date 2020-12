Italian Hospital Group tra le prime strutture Accreditate ad avviare le vaccinazioni Anticovid-19

Di poco fa la comunicazione da parte della Direzione Generale della ASL Roma 5 secondo la quale Italian Hospital Group sarà una delle prime strutture territoriali a dare il via alle vaccinazioni anti-Covid19.

Le vaccinazioni presso il nostro complesso partiranno nella mattinata di mercoledì 30 dicembre e coinvolgeranno nella prima giornata 40 operatori sanitari e 50 pazienti degenti presso le nostre strutture.

“Nel territorio di competenza della ASL Roma 5 siamo il complesso di assistenza extra-ospedaliera con il maggior numero di soggetti fragili in tutta la ASL Roma 5, – ha affermato il dott. Cafariello, Responsabile Scientifico del gruppo e referente medico per le vaccinazioni – accogliamo quindi con molto entusiasmo la scelta effettuata dalla Direzione della ASL. Con la Cabina di Regia COVID19 interna ci stiamo già adoperando per permettere che lo svolgimento delle operazioni di somministrazione dei vaccini si svolga il più possibile in un clima clinico-organizzativo sereno”.