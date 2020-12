Morlupo – Arrivano i finanziamenti per i lavori pubblici

Sarà possibile realizzare queste opere, attese da anni dai cittadini di Morlupo.

A seguito dei Progetti presentati alla Regione Lazio da parte dell’Amministrazione Comunale, con la Deliberazione Regionale n. 1028 del 22 dicembre 2020, sono stati concessi al Comune di Morlupo i seguenti finanziamenti straordinari:

– Finanziamento di 200.000 euro per la realizzazione di una rotatoria compatta tra Via Flaminia e Via San Michele e per la riqualificazione degli adiacenti giardini pubblici di Via San Michele, in risposta alla richiesta presentata dal Comune di Morlupo ad agosto 2020.

– Finanziamento di 493.585 euro per il risanamento idrogeologico di Via Domenico Benedetti e per la messa in sicurezza dell’adiacente costone tufaceo, in risposta alla richiesta presentata dal Comune di Morlupo a marzo 2019 e reiterata a novembre 2020.