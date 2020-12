Per l’Andrea Doria riparte la stagione

Il Covid ha cambiato le nostre abitudini e anche le regole dello sport. Infatti, il campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2 ha subito una rivoluzione: prima fase a gironi composti da quattro squadre con scontri in casa e fuori. La seconda parte, invece, sarà caratterizzata da sei formazioni destinate ad incontrarsi una sola volta. Lo start è fissato per il 23 gennaio e l’Andrea Doria è ormai:” quasi pronta- ha affermato coach Guzzo- ad affrontare la nuova stagione. In questo periodo abbiamo lavorato rispettando le norme Covid, per preparare un campionato differente rispetto a tutti gli altri. Tutte le ragazze si sono preparate con grande impegno e le nuove atlete si sono integrate perfettamente. Sono ormai dieci mesi che non disputiamo una gara ufficiale e, quindi, la voglia di ritornare alla competizione è davvero tanta. Affronteremo come sempre team esperti e validi, con una nuova formula. La nuova stagione- ha proseguito il tecnico tiburtino- sarà ricca di sfide e non mancherà certamente da parte nostra un rinnovato entusiasmo”.

Fernando Giacomo Isabella