Tivoli, Scotto Di Clemente: “L’Italia è unita nei periodi più bui”

Parola al capitano dei tiburtini, tornato a vestire amarantoblù dopo ben 14 anni: il suo bilancio su quest’annata difficilissima

E’ ritornato nella sua Tivoli dopo ben 14 anni con la speranza di riportare una piazza così calda ed un club così importante in palcoscenici di rilievo. Daniele Scotto Di Clemente, difensore, capitano e soprattutto tifoso della società tiburtina, ha raccontato il suo 2020: “Non è stato certamente uno dei migliori anni, di positivo riscontro veramente poco considerando le perdite che abbiamo avuto, sotto diversi punti di vista. Forse l’unica nota da portarci dietro e da non dimenticare è la dimostrazione che nei momenti di difficoltà il popolo italiano dimostra sempre una grande fratellanza. Mi sono reso conto che quando c’è da aiutare il prossimo in moltissimi si mobilitano e questo va sottolineato. Storicamente, dopo un periodo di crisi c’è sempre una rinascita, mi auguro che il 2021 sia proprio questo. Cosa ci ha insegnato la pandemia? Può sembrare una frase fatta ma non è altro che la verità: la salute è davvero l’unica cosa che conta. A livello calcistico ho apprezzato la serietà della società nello star vicino ai propri tesserati e non solo, la Tivoli ha cercato di fare sempre il massimo mostrando sostegno e conforto in maniera incessante”. Il capitano Scotto Di Clemente ha concluso con i propositi e le speranze in vista del 2021: “Sono stato davvero felice di essere ritornato in quella che è la mia città. Da tiburtino è un onore aver sposato un progetto in cui venga rimarcata l’appartenenza. Spero vivamente di poter tornare in campo con la nostra tifoseria sugli spalti che rappresenta davvero il dodicesimo uomo in campo. Ce la metterò tutta per riportare Tivoli città e Tivoli società in palcoscenici importanti. Da tiburtino, da tifoso e da capitano”.