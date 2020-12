Zenobia, fascino e coraggio

Valorosa, affascinate, forte e coraggiosa. La sua mitica figura ha ispirato tutte le arti dalla letteratura al cinema, al teatro fino al musical. Il soggetto in questione è Zenobia “regina guerriera” di Palmira (attuale Siria), che dopo un valoroso scontro con l’esercito dell’Imperatore Aureliano è costretta alla resa. Catturata, viene portata a Roma in catene d’oro, è costretta alla resa incondizionata. Proprio dopo la cattura inizia il mistero dell’affascinate regina di Palmira, rinchiusa in una “prigione dorata” a Tivoli diventa prima consulente dell’imperatore e, poi, sua amante. L’irresistibile charme e le inconsuete doti da stratega, sono i “segreti” della sua nuova vita. Se Zenobia in vita ha incantato l’uomo più potente del mondo, dopo la sua scomparsa ha ammaliato poeti, pittori, musicisti e cineasti nel XX secolo. Celebre è l’interpretazione dell’affascinate Anita Ekberg nel film “Nel segno di Roma” (1959) di Michelangelo Antonioni. Inoltre, il mito della regina di Palmira è giunto fino ai nostri giorni con il musical andato in scena (nel 2013) a Dubai e pure in Libano. Il fascino di Zenobia è, quindi, davvero senza tempo.

Fernando Giacomo Isabella