Legge di Bilancio: anche il Senato approva

Accade dopo il via libera alla Camera, con 156 sì e 124 no. E nella conferenza stampa di fine anno Conte si mostra preoccupato per la situazione nazionale ma determinato a varare in fretta i progetti per il Recovery Fund

Approvata oggi anche dal Senato la legge di Bilancio da 40 miliardi, con 156 sì e 124 no. Tra le misure, la proroga dell’ecobonus 110% a tutto il 2022.

Ci sono poi: stop alla prima rata dell’Imu 2021 per alberghi, agriturismi, bed & breakfast e altre strutture per l’ospitalità; blocco fino a fine marzo dei licenziamenti e rinnovo cassa integrazione Covid con altre 12 settimane; assegno unico per i figli a carico; congedo di paternità obbligatorio fino a 10 giorni; fondo da 50 milioni per le aziende che favoriscono il rientro al lavoro delle neomamme; risorse per assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri per la campagna vaccinale; nessun contributo da versare per gli autonomi con partita Iva, con redditi fino a 50 mila euro e 33% di perdite del fatturato e introduzione dell’Iscro, una sorta di cassa integrazione per questa categoria, indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa con un assegno mensile fino a 800 euro.

Continuano: gli sgravi dei contributi per le aziende che assumeranno giovani fino a 35 anni, al 100% per chi assume donne disoccupate; gli sconti fiscali per tutte le aziende che aderiscono al piano ‘Transizione 4.0’, investendo in beni strumentali nuovi, comprese le imprese agricole.

Previsti: bonus di ulteriori 2mila euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione, in entrambi i casi in presenza di rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2mila euro richiesto al venditore. Ci sarà anche un bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un’automobile elettrica entro il 2021 per chi ha un Isee inferiore ai 30mila euro e a patto che il veicolo abbia un costo sotto i 30mila euro.

In arrivo il bonus idrico da mille euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per le spese di sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni doccia.

La conferenza stampa di fine anno

Alla conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte si è detto soddisfatto del via libera alla legge di Bilancio, ma anche preoccupato dell’attuale situazione, in particolare con un mercato del lavoro che sarà critico dopo marzo con la fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione. Ha esortato i cittadini a vaccinarsi, escludendo un obbligo in tal senso, e ha posto un preciso obiettivo all’ordine del giorno dei primi giorni di gennaio: velocizzare l’individuazione dei progetti del Recovery Fund da presentare in Europa entro metà febbraio. “Non va tutto bene”, ha sottolineato, “ma non possiamo neppure galleggiare senza avere una linea di intervento precisa. Per questo ai progetti vanno date corsie preferenziali”.