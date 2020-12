Luce e gas: sale il prezzo da gennaio

Confermati i rincari da parte dell’Arera, l’autorità di regolazione del mercato dell’energia

L’Arera, l’autorità di regolazione del mercato dell’energia, annuncia da gennaio 2021 il rincaro dei prezzi di luce e gas.

Nel prossimo trimestre ci sarà infatti un 4,5% in più per l’elettricità e un 5,3% in più per il gas. Questi aumenti sono legati a quelli dei prezzi delle materie prime che sono tornati ai livelli di un anno fa e pure al maggior utilizzo dovuto alla stagionalità, con la crescita invernale della domanda.

Sulla maggiorazione pesano anche le imposte, del 13%, che diventa 40% per quanto riguarda il gas naturale. Incidono inoltre spese di trasporto e gestione. Gli aumenti valgono per chi ha scelto di rimanere nel mercato tutelato, cioè circa il 50% delle famiglie.

Non è comunque una novità, questo rialzo delle tariffe, visto che è già il secondo trimestre consecutivo in cui questo accade: per gli ultimi tre mesi del 2020 l’Arera aveva alzato del 2,6% il prezzo dell’elettricità e del 3,9% quello del gas