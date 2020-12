MONTEROTONDO – Incendio in un appartamento della Passeggiata

Sono stati momenti di paura quelli vissuti stamattina intorno alle 6.30 in un appartamento di viale Bruno Buozzi, la Passeggiata di Monterotondo. Le fiamme sono divampate in una casa che si trova sopra una nota gelateria per cause ancora in fase di accertamento. Provvidenziale per l’incolumità dell’uomo che vive da solo all’interno, un trentenne, la prontezza di riflessi di trovare riparo sul balcone di casa. Non ha riportato ferite. Sul posto per i rilievi e le operazioni di spegnimento del fuoco i carabinieri della Compagnia di Monterotondo e i Vigili del Fuoco.