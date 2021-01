Arriva il Biostopper, un dispositivo contro la diffusione del virus al ristorante

Arriva il brevetto italiano del Biostopper, un dispositivo ideato per creare una barriera biologica a ristorante. In un’intervista al Gambero Rosso, l’ideatore del progetto, l’ingegnere Mario Palazzetti, ha spiegato che il dispositivo da posizionare in mezzo al tavolo al fine di creare una barriera biologica tra i commensali. Già in passato Palazzetti aveva progettato un dispositivo capace di creare una barriera biologica tra persone che interagiscono a distanza ravvicinata a tavola ma, sin dai primi test, la sua efficacia veniva ostacolata dalla presenza di piatti, bicchieri, bottiglie e posate.

Ciò che si prospetta essere il nuovo biostopper è un prototipo finalizzato ad aggirare qualsiasi ostacolo.