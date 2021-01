Avvistamenti Ufo nel nord est

Non c’è una parte del globo priva di avvistamenti ufo, anche se il numero più elevato di “visite” spetta agli Stati Uniti. Celebre è l’Area 51, nota per l’attenzione ad essa dedicata da parte di alcuni ufologi che sostengono che il governo degli Stati Uniti ha o avrebbe avuto contatti con extraterrestri, mantenuti per diverse ragioni all’oscuro dell’opinione pubblica generale. In particolare tra gli ufologi è diffusa la convinzione che dopo il cosiddetto incidente di Roswell (1947), i resti di un UFO e del suo equipaggio fossero stati trasportati all’interno della base. Teoria cospirativa sostenuta, tra gli altri, almeno in parte, anche dall’ex ministro alla difesa canadese Paul Hellyer. Non mancano avvistamenti neppure sul versante opposto del pianeta: in Russia a Voronež, collegata ad un incontro ravvicinato con un “visitatore” avvenuto nel 1989. Il nord est non è immune dagli avvistamenti con Tivoli (2018) e Palombara Sabina (2013), divenute mete degli alieni. In ogni modo, è certo che ad alimentare la caccia agli extraterrestri sono la serie davvero infinita di film, telefilm (X- Files è la serie tv cult degli anni ’90), documentari e filmati amatoriali legati ai marziani.