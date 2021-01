MARCELLINA – La sala consiliare intitolata a Palmiro Salvatori

La proposta nasce da un sentire diffuso nella Comunità. Infatti, già in occasione della ricorrenza del ventennale della scomparsa di Palmiro Salvatori e precisamente il 13/12/2015, gli ex Sindaci del Comune di Marcellina, Cesare Placidi, Isidoro Salvatori e Alfredo Ricci nel ricordarlo e rendergli omaggio come “Una persona dagli ideali vivi, un amministratore spassionato, che ha saputo guardare avanti ed investire non solamente in opere materiali ma anche in formazione culturale”, auspicavano un futuro impegno delle Rappresentanza Istituzionali e dell’intera collettività di Marcellina affinché venissero promosse idonee iniziative.

L’ex Sindaco, tra l’altro insignito con decreto del Capo dello Stato del 02/06/1965 dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, nell’arco del suo mandato ha realizzato importanti opere pubbliche, tra le quali la Scuola Media Statale ” Guglielmo Neri”; la Chiesa parrocchiale di Cristo Re (gran parte della calce proveniva, per clausola contrattuale, dalle ditte operanti nel territorio); la costruzione delle case popolari (due palazzine) in Via Monte Gennaro; lo stadio comunale; la costruzione del mattatoio comunale; la realizzazione dell’acquedotto di Valle Castello; l’ampliamento del cimitero; la realizzazione della strada Marcellina – Monte Morra (nata originariamente per allacciare il Comune di Marcellina con il Comune di Monteflavio); la realizzazione della strada interna di Via Gramsci; la realizzazione del nuovo elettrodotto all’interno del perimetro urbano; il restauro della chiesa di Santa Maria in Monte Dominici, a seguito di un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione, con ricostruzione del tetto alla romana e copertura Fonte Battesimale; l’alimentazione, nei primi anni del mandato, dell’acqua potabile con cinque once, dal C.I.S, con contributo dello Stato, pari a 30.000.000 di Lire e recupero delle sorgenti basse di Capo d’acqua; la sistemazione, dal 1960, delle strade interne e delle strade vicinali, circostanza, quest’ultima, che ha consentito il miglioramento dell’agricoltura, favorendo l’accesso alle campagne e ai mezzi agricoli; la realizzazione del primo tratto di illuminazione pubblica del paese lungo Corso Vittorio Emanuele; l’approvazione del Piano di fabbricazione (Piano regolatore generale).