Villa Adriana. “Giallo” sulla visita di Leonardo

E’ stato uno dei più grandi geni della storia dell’umanità e ancora oggi le sue scoperte, le ritroviamo spesso in documentari recentemente prodotti, sono sbalorditive. E’ stato un uomo dal talento universale, Leonardo da Vinci, sempre spinto da una curiosità davvero irrefrenabile. Proprio questo suo straordinario desiderio di scoprire e di interessarsi a tutto ha spinto l’impareggiabile talento di Leonardo verso Villa Adriana. Resta avvolta nel mistero la data della visita, perché l’unico indizio è una iscrizione di mano dello stesso Leonardo su un foglio del Codice Atlantico. “Tivoli vecchio, casa di Adriano” e la data “20 marzo 1501”. Secondo alcuni studiosi, la datazione corrisponde alla cronologia proposta per il disegno del Codice Arundel nello stile ab incarnazione «Laus deo 1500 a dì 20 marzo». Potrebbe trattarsi dell’inizio dell’anno 1500, perché Leonardo da Vinci soltanto nel mese di aprile aveva fatto ritorno a Firenze, dopo essere stato nei primi mesi di quell’anno, in compagnia dell’amico matematico Luca Pacioli, alla corte di Mantova, ospite di Isabella d’Este.