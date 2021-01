Ferrovia sospesa tra Castel Madama e Carsoli

Un guasto questa domenica mattina, alle 5.45, ha causato l’interruzione della linea FL2 Roma – Sulmona. “L’inconveniente tecnico – some spiegano da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), la società delle Ferrovie che gestisce le linee – è sulla linea elettrica ed è dovuto ad una società esterna ad Rfi”.

Le prime previsioni indicavano le 8 come possibile orario per la riattivazione della FL2 ma, alle 9, i treni erano ancora fermi. L’ultima previsione indica le ore 12 come possibile ripresa della circolazione.

Nel frattempo le Ferrovie hanno provveduto ad attivare un servizio sostitutivo di bus tra Avezzano e Tivoli, così da garantire gli spostamenti per i viaggiatori.

Gli ultimi aggiornamenti sono riportati sul sito di Rfi.