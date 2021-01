Monterotondo – maltempo: avviate le operazioni di controllo sul territorio

Su richiesta del Centro Operativo Comunale, considerato il perdurare della pioggia che cade incessante ormai da ore, si stanno effettuando alcune operazioni di controllo e verifica sul territorio finalizzate ad individuare eventuali situazioni di criticità.

Via Sant’Angelo è stata nuovamente chiusa a causa del movimento franoso per cui già nei giorni scorsi era stato necessario effettuare la chiusura della strada.

Il Ponte del Grillo, sotto cui scorre il Tevere, sì gonfio di acqua ma monitorato costantemente ed in tempo reale dal Centro Funzionale Regionale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, è regolarmente aperto al traffico anche se, complici anche le restrizioni connesse all’emergenza coronavirus, di auto in transito ce ne sono veramente poche.

Risulta altresì percorribile senza problemi il sottopasso di Monterotondo Scalo dove non si registra alcuna problematica.

Si stanno inoltre monitorando alcuni fossi del territorio per individuare per tempo eventuali situazioni problematiche che comunque al momento non si registrano da nessuna parte.

Per ogni necessità ricordiamo il numero attivo H24 allo 06/9065891.