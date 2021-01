I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano, a seguito di un controllo al ristorante di via Palombarese, hanno contestato al titolare, un 47enne del posto, la mancata sospensione dell’attività di ristorazione, consentendo l’accesso a 7 persone trovate sedute al tavolo a consumare del cibo. In questo caso, è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.