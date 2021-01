Nel nuovo Dpcm si potrebbe parlare di “Zona Bianca”

Il tricolore italiano era cambiato già nel mese di novembre e si vocifera che, ad affiancare le zone gialle, arancioni e rosse, ne arriverà una nuova: la zona bianca, proposta direttamente dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Non si tratta di allerte meteo dal retrogusto nevoso, bensì della tanto attesa zona “dello spiraglio di luce”. Ne rientreranno infatti quelle regioni che potranno permettersi le riapertura di musei, cinema, teatri, palestre e piscine. Anche in questo caso i dati che incideranno saranno l’indice Rt, il numero di contagi (sempre rapportato in base agli abitanti) e la situazione delle terapie intensive. Si vocifera anche che, per aiutare il settore della ristorazione, sarà abolito il limite di orario e verranno adottati degli ulteriori allentamenti del coprifuoco (che si suppone verrà posticipato a partire dalle 24 e non più dalle 22).

La conditio sine qua non è quella di far rispettare ai clienti le regole per limitare il contagio (uso obbligatorio della mascherina, distanziamento interpersonale e divieto di assembramento).