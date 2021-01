Grande partecipazione per la tombola on-line di Sant’Angelo Romano

Tanti premi, tutti da commercianti e produttori locali

Quasi 2500 visualizzazione per la tombola on-line organizzata dall’amministrazione comunale di Sant’Angelo Romano sulla propria pagina facebook, “Il Natale delle Trazioni”.

L’iniziativa è stata realizzata grazie ad un contributo della Regione Lazio e alla caparbietà del sindaco Martina Dominici.

“La Tombola è andata benissimo, credo sia stata una buona idea che ha raggiunto gli scopi che ci eravamo prefissati”- così il primo cittadino – “i premi sono stati completamente acquistati da produttori e commercianti del Comune , cercando così di dare un po’ di sollievo alle attività duramente colpite da questa pandemia e nello stesso tempo abbiamo premiato i residenti in quanto le cartelle sono state distribuite dal Comune a ciascuna famiglia, in totale 2000 cartelle in gioco”.

Tanti i messaggi di ringraziamento da parte dei cittadini, sicuramente un’iniziativa da ripetere.