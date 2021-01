Isee basso: i bonus cui accedere

La legge di bilancio ha messo in ballo una serie di agevolazioni per chi non ha un reddito alto: vediamone alcuni

Se si ha un Isee basso, è possibile accedere ad alcuni bonus, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio. A chi ha un Isee sotto ai 10mila euro, spetta ad esempio il Bonus Bebé per figli entro il primo anno di vita: sono 160 euro. Se l’Isee è minore di 25mila euro, si può richiedere il Bonus Asilo Nido, per pagare la retta dei figli iscritti al nido, fino a un massimo di 3mila euro.

Il Bonus sociale, anche detto Bonus Bollette, vale per chi ha un Isee non superiore agli 8.265 euro, permette di avere uno sconto sul consumo di gas, luce, acqua.

Il Bonus pc e internet è un diritto per le famiglie con un Isee inferiore ai 20mila euro: si tratterebbe di un voucher fino a 500 euro.

Da non dimenticare poi: la social card, 80 euro di contributo ogni due mesi per fare acquisti, indirizzata a chi ha un Isee non superiore a 6.966,54 euro, famiglie e over65anni; il bonus affitti, varia da comune a comune e supporta chi non riesce a pagare regolarmente l’affitto.

Per chi ha un Isee fino a 30mila euro, sarebbe in arrivo un incentivo del 40% per l’acquisto di un’auto elettrica, anche senza rottamazione, dal prezzo di listino entro i 36.600 euro.

Farà la sua entrata pure il Bonus rubinetti o Bonus idrico, per l’acquisto di rubinetteria a risparmio idrico. Le modalità per accedervi saranno rese note entro il prossimo febbraio.