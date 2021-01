FONTE NUOVA – Arriva la succursale del Liceo Orazio

Il Liceo Orazio di Roma aprirà una succursale a Fonte Nuova. Dopo il tentativo non andato a buon fine lo scorso anno, stavolta le iscrizioni e la pubblicità sono iniziate per tempo e dunque si spera che possano servire a raggiungere il numero minimo per formare le classi prime. Le novità sono molte, perché la sede individuata come provvisoria e messa a disposizione lo scorso anno da parte del comune di Fonte Nuova era a Santa Lucia, mentre stavolta è in via provvisoria un piano dell’Istituto Frammartino di via 2 giugno a Tor Lupara. In questo modo si dovrebbe consentire il raggiungimento più facile anche dai comuni limitrofi e la possibilità di arrivare a piedi dalla centralissima via Nomentana.

Il rilancio dell’idea di succursale del Liceo Orazio a Fonte Nuova è stata annunciata dal sindaco Piero Presutti durante l’ultimo consiglio comunale, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio del Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 2021/22. Due gli indirizzi previsti: il Liceo Classico e il Liceo Linguistico. L’idea è quella di partire con due classi prime, dunque, e almeno una quarantina di iscritti. Lo scorso anno, invece, non si arrivò a superare la dozzina e per questo motivo l’idea naufragò.

Il primo cittadino, tra l’altro, ha scritto una lettera ai colleghi dei comuni di tutta l’area per metterli al corrente di questa nuova possibilità.

Domenica 10 gennaio è previsto l’Open Day “a distanza” con la possibilità di conoscere meglio il Liceo. Saranno presenti anche il sindaco Piero Presutti e il vicesindaco, nonché assessore alla Scuola Riccardo Guidarelli. Ci si iscrive cliccando sul link che si trova nel sito della scuola.

LA STORIA

Sembra andare definitivamente in porto dunque l’idea del comune di Fonte Nuova nata per ridurre il problema del pendolarismo degli studenti soprattutto verso Monterotondo. Un problema esploso due anni fa, quando il Liceo classico Catullo ha penalizzato gli studenti non residenti a Monterotondo, assegnandogli un punteggio minore in fase di nuove iscrizioni. Un caso che ha riguardato circa 160 ragazzi provenienti da Fonte Nuova.

Poco più di un anno fa è partito dunque questo nuovo percorso per cercare di realizzare una succursale di liceo in zona. Tra tutti quelli vicini che sono stati contattati per iscritto, ha risposto solo lo storico liceo del quartiere Talenti, dove tra l’altro già sono iscritti molti studenti di Fonte Nuova.

Successivamente sono stati coinvolti tutti gli organi competenti ed è stato aperto un tavolo tecnico regionale che si è concluso favorevolmente. L’ente ha poi invitato la Città Metropolitana – ex provincia di Roma – a inserire il distaccamento del Liceo Orazio a Fonte Nuova già dal prossimo piano di dimensionamento scolastico. Va detto che la Città Metropolitana era presente al tavolo tecnico e si è espressa già favorevolmente, così come tutti gli altri soggetti coinvolti.

LA SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE RICCARDO GUIDARELLI

“L’amministrazione comunale ha portato avanti questo progetto da sempre e crede che sia importantissimo per tutto il territorio – commenta l’assessore alla Scuola e vicesindaco Riccardo Guidarelli – Siamo onorati di accogliere un liceo che per storicità e competenza è tra i primi nel Lazio. Abbiamo ricevuto ampie garanzie che la succursale di Fonte Nuova avrà gli stessi standard della centrale. Noi continueremo a sostenere questa iniziativa in ogni modo, ad esempio stiamo pensando al potenziamento del trasporto pubblico locale con dei punti di raccolta degli studenti anche su via Palombarese, che possano consentire di raggiungere la scuola dai territori limitrofi. Inoltre vanno avanti i lavori per l’adeguamento della sede naturale che è quella di via Lago di Bracciano”.

LA PRESIDE: “CI IMPEGNEREMO A OFFRIRE ALLA SEDE DI FONTE NUOVA TUTTE LE OPPORTUNITÀ E I PROGETTI DELLE ALTRE SEDI E CHE RENDONO IL LICEO ORAZIO UNICO”

Il Liceo Orazio di Roma nel 2020 ha compiuto il sessantesimo anniversario. Situato nel cuore di Talenti, ha due indirizzi, classico e linguistico e, a Roma, tre sedi che distano tra loro poche centinaia di metri. Tra gli elementi caratterizzanti si segnala l’esperienza delle Classi Colorate, legata alle classi del biennio. Si tratta dell’inserimento di percorsi tematici nelle classi prime e seconde del ginnasio e del liceo linguistico, strutturati in sinergia con i progetti educativi dei Consigli di classe.

L’obiettivo è quello di approfondire, valorizzare e attualizzare le risorse proprie della tradizione umanistica e di collegarle al nostro presente, come ampiamente richiesto dalla società e dall’utenza. L’inclusione nel curricolo ordinamentale di temi e problemi propri della contemporaneità aiuta lo studente nell’orientamento personale, nella scoperta delle sue attitudini e nella costruzione del suo progetto di vita. Queste attività confluiscono nel terzo anno verso la scelta personale dell’alternanza scuola-lavoro che, in questo istituto, lascia ampio margine di scelta agli studenti. Gli studenti del liceo classico possono scegliere tra percorsi di cinema, multimedialità, giornalismo, epigrafia e diritto, quelli del linguistico tra lo studio delle relazioni internazionali e il turismo.

Chi si iscrive al liceo Orazio raggiungerà gli obiettivi del suo indirizzo attraverso un percorso capace di portare elementi di innovazione e contemporaneità all’interno di una tradizione ben consolidata ma sempre aperta alle novità. La valenza e la qualità dell’insegnamento è attestato sia dai risultati di Eduscopio che da quelli delle prove Invalsi.

“L’istituzione presso il Comune di Fonte Nuova di una nuova sede del liceo, comprensiva di entrambi gli indirizzi, classico e linguistico, costituisce un ulteriore passo avanti proprio all’interno di quell’orizzonte educativo che caratterizza l’attività di questa scuola – spiega il Dirigente Scolastico Maria Grazia Lancellotti – Dove c’è una scuola c’è un presidio di cultura e non solo per chi la frequenta quotidianamente, ma per tutto il contesto territoriale che la ospita. Un liceo nel cuore di un comune che si sta sviluppando velocemente dal punto di vista abitativo, comporta la presenza di tante giovani famiglie. Scuole di prossimità consentono di vivere il territorio per tutta la giornata, creando occasioni di confronto e eventi per tutti gli abitanti. In quest’ottica ci impegneremo a offrire alla sede di Fonte Nuova tutte le opportunità e i progetti delle altre sedi e che rendono il Liceo Orazio unico”.