Il tunnel dei Cavalieri Templari

L’ombra dei Templari la ritroviamo in ogni parte del mondo, dall’Antica Tibur fino al lontano Israele. Se nel nord est i monaci guerrieri sono “legati” ad un dipinto situato nella chiesa di Santo Stefano ai Ferri, nel lontano Medioriente sono stati rivenuti una serie di tunnel. La ricerca è stata effettuata da una spedizione di archeologi guidata dall’esploratore Albert Lin della National Geographic. Il ricercatore, sotto la città portuale di Acri (in Israele) ha scoperto una fitta rete di tunnel segreti adoperata dai cavalieri templari al tempo della Terza Crociata o Crociata dei re (1189 – 1192). Il dottor Lin e colleghi si sono avvalsi della più moderna tecnologia applicata alle scienze. Nello specifico hanno sfruttato la LiDAR, acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging, una tecnica di telerilevamento che attraverso impulsi laser consente di scrutare sotto la superficie senza dover scavare. Le vicende legate ai Templari ancora dopo molti secoli regalano straordinarie soprese, in ogni parte del mondo.