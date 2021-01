MONTEROTONDO – Festa per i 105 anni di nonna Lucia

Festa grande a Monterotondo per i 105 anni di Lucia Tomassetti. Il 6 gennaio ad aspettarla per una piccola festa in casa una torta con scritto “Sono ancora qua… eh già” come la canzone di Vasco Rossi, oltre alla visita del parroco di Gesù Operaio don Zeno.

Nata nel 1916 a Montefortino vicino a Fermo nelle Marche, si è trasferita con il marito Alfredo a Monterotondo per lavorare la terra in un feudo del posto. Poi sono riusciti a comprare casa e ora abita nella piazzetta di fronte al cimitero. Ha avuto quattro figli, di cui due ora non ci sono più (Aldo e Tersilia i due viventi), sette nipoti e 8 pronipoti. Il più piccolo ha due anni e mezzo.

Il segreto della longevità? Lucia beve ogni giorno un bicchiere di vino. In realtà probabilmente è scritta nel dna della sua famiglia, visto che due suoi fratelli sono morti a 99 e 100 anni.

È molto credente, in televisione vede la messa e il rosario.