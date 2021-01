Rocca Canterano – Crolla la strada collegamento principale per Subiaco

Il fatto

La strada provinciale 47A al km 12.400 è stata chiusa causa frana, fortunatamente nel momento del crollo della strada nessun mezzo stava attraversando la carreggiata. Il tratto interessato di fatto interrompe la possibilità di transito verso il comune di Subiaco tramite la via principale, quotidianamente percorsa dai cittadini di Rocca Canterano e Canterano al fine di recarsi a lavoro o semplicemente per provvedere alla spesa familiare. Come si può evincere dalle immagini il tratto risulta completamente impraticabile.

Questo pomeriggio il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta, ha incontrato il sindaco di Canterano, Mario Teodori, ed assieme hanno effettuato il sopralluogo presso la frana . Assieme ai tecnici di città metropolitana è stato attivato uno studio di fattibilità per i lavori in modo da poter nel più breve tempo possibile iniziare i lavori di ripristino. Presumibilmente già da domani verranno installati i semafori che consentiranno un deflusso ordinato nella strada secondaria per accedere al paese.