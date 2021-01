Sorpasso delle auto elettriche in Norvegia, sono le più vendute 

Per la prima volta nel mondo la vendita di auto elettriche supera gli acquisti dei veicoli a benzina, diesel, ibridi, accade in Norvegia, stato che si attesta a diventare il più verde a livello globale per quanto riguarda il traffico di automobili.

Secondo i dati della Norwegian Road Federation (OFV) nel 2020 i veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato il 54,3% di tutte le nuove auto vendute nel Paese, un record globale, in aumento rispetto al 42,4% del 2019 e un balzo in avanti fortissimo rispetto all’appena l’1% del mercato complessivo di dieci anni fa. Come racconta il Guardian la Norvegia, che è un grande produttore di petrolio, sta cercando di diventare la prima nazione a porre fine alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2025, e per farlo ha deciso di esentare completamente dalle tassazioni i veicoli elettrici, mantenendo invece delle imposte su quelli alimentati con combustibili fossili. In questo modo il governo ha trasformato il mercato automobilistico locale in un laboratorio per le aziende più innovative e che stanno puntando su soluzione verdi per il trasporto, portando nuovi marchi e modelli in cima alla classifica dei ‘bestseller’ negli ultimi anni. Il marchio Audi di Volkswagen è arrivato in cima alla classifica del 2020 con i suoi veicoli sportivi, sorpassando sul mercato la Model 3 di Tesla, la prima in classifica nel 2019, e che ora è stata relegata al secondo posto.

“