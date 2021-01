Tivoli – La compagnia Frosini/Timpano ha vinto il premio Rete Critica 2020

Il progetto della IN DIFFERITA, della compagnia teatrale formata da Elvira Frosini e Daniele Timpano, tiburtina per metà, ha vinto il Premio Rete Critica 2020. Si tratta di un premio speciale e plurale significativo, assegnato a quei progetti che in questo anno così particolare hanno saputo rappresentare e incarnare il cambiamento.

Così suona la motivazione della scelta: “Per avere rigenerato frammenti di comunità utilizzando le potenzialità della presenza connessa, organizzando visioni collettive di teatro archiviato su YouTube, ma anche mandando frammenti teatrali in audio riscoprendo e divulgando il proprio repertorio”.

Rete Critica raccoglie in una struttura informale i siti e i blog di informazione e di critica teatrale.

A Rete Critica partecipano realtà indipendenti, che abbiano una linea editoriale riconoscibile e continuità di lavoro. Sono vagliate periodicamente candidature e autocandidature.