CAPENA – Preoccupa la condizione delle strade

A seguito dei forti rovesci che hanno colpito la zona nell’ultimo periodo, desta preoccupazione la situazione del manto stradale in molte zone del comune. In un comunicato rilasciato tramite le pagine social, sono state riportate le maggiori criticità: la Strada Provinciale 52/B, nella zona di Via di Cento Viole, che collega il comune governato dal sindaco Roberto Barbetti con Morlupo, passando per Via di Vallelunga e Monte Travicello, strade che Capena condivide in comproprietà con il comune di Castelnuovo di Porto.

Particolare indignazione ha riportato la condizione di Via Scoranello: sulla strada erano stati fatti dei lavori in tempi recenti, ma a seguito delle ultime piogge la situazione sembra essere tornata quella nella quale il manto versava anche prima degli ultimi interventi. Oltre ai cittadini, si fa sentire l’opposizione, che riporta: “Via Scoranello, rifatta pochissimo tempo fa, versa già in condizioni preoccupanti. A prescindere dai tombini tappati e dagli scoli ignorati che fanno diventare la strada un vero e proprio ruscello naturale, le buche che si sono formate sono almeno di 50 cm!” Il Comune promette rapidi interventi a partire dalla giornata di lunedì 11 gennaio, viste le precipitazioni previste nel weekend. Verrà inoltre sollecitata la Città metropolitana ad un intervento di manutenzione straordinaria nei tratti di sua competenza.