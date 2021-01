GUIDONIA – Buche in via Rosata, ci pensa il nonno

E’ una foto emblematica di una situazione che si protrae oramai da tre anni e mezzo: una carriola verde al centro della carreggiata, una toppa di asfalto fresco in primo piano e una seconda in corso d’opera. Protagonista è un anziano ritratto di spalle con una cazzuola da muratore in mano ricurvo e intento a rifinire il lavoro. Accade oggi, venerdì 8 gennaio 2021, in via Rosata, la strada principale di Colle Fiorito, uno dei quartieri più colpiti dal fenomeno delle buche sull’asfalto. Sulla carta il pensionato potrebbe anche essere multato dal Comune. L’amministrazione del sindaco Michel Barbet lo grazierà?