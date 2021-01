Ladri imbranati: tentano il colpo, provocano un incendio

Volevano rubare dentro al supermercato, ma hanno propagato un incendio e sono dovuti fuggire via a gambe levate. Una storia tragicomica stanotte intorno alle ore 3 all’Eurospin di via Tiberina a Fiano Romano. Una banda di ladri è entrata dentro al supermercato e utilizzato il gas propano per provare a far saltare la cassa continua. Il risultato è stato che sono divampate delle fiamme che li hanno costretti alla fuga.

Il sistema di allarme collegato alla porta di sicurezza ha allertato i vigilantes e di conseguenza i carabinieri della Stazione di Fiano Romano che sono giunti sul posto. I militari della Compagnia di Monterotondo hanno preso gli estintori per spegnere l’incendio. Al momento ci sono indagini in corso per risalire agli autori, ma le fiamme hanno distrutto anch il sistema di telecamere.