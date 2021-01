Maltempo: gravi danni nelle campagne

La situazione

Danni a causa del maltempo nei terreni di Roma e provincia. Allagamenti e grandinate hanno danneggiato in molti casi le coltivazioni, ma anche il ghiaccio e la neve, hanno creato seri problemi alla viabilità. Le problematiche maggiori si sono registrate, soprattutto nei terreni recentemente seminati e ora allagati dalle forti piogge. Stessa situazione con le coltivazioni di carote, dove nei prossimi giorni si avrà un quadro chiaro dei danni. Il maltempo ha reso difficile anche gli spostamenti da e verso le aziende agricole, non solo a causa degli allagamenti, ma anche per il ghiaccio sulle strade, sono state imbiancate dalla neve.

Il bilancio

<<Purtroppo i danni causati da tali eventi atmosferici – spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – saranno evidenti sui raccolti solo nei prossimi giorni. Con la legge di bilancio 2021 é stato rifinanziato il fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di indennizzo in caso di avversità atmosferica. L’auspicio é che si possano attivare le procedure per aiutare anche economicamente, lì dove possibile, gli agricoltori in difficoltà, che in questo periodo già sono alle prese con la crisi economica determinata dalla pandemia>>.​