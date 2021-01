Maltempo, Monte Livata: misure di prevenzione e safety meteorologico

Considerate le copiose nevicate e le criticità meteorologiche previste anche nei prossimi giorni nel comprensorio di Monte Livata, si invita la cittadinanza – proprietari e amministrazioni condominiali – a valutare l’eventuale rischio per l’abitazione ed eventualmente a rimuovere l’accumulo nevoso che grava sulle coperture e le terrazze delle rispettive abitazioni. Resta ovviamente inteso che l’accumulo nevoso rimosso non può essere smaltito su suolo pubblico. Alla luce della straordinarietà delle precipitazioni avvenute, nonché attese, si ribadisce l’invito alla massima prudenza, almeno sino al termine dell’emergenza maltempo in corso.