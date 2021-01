Nel Novecento il futuro nasce a Guidonia 

Il futuro nasce dalla sperimentazione. Pochi luoghi, nel Novecento, possono vantare una serie di conquiste tecnologiche come l’aeroporto intitolato alla memoria del tenente colonnello Alfedo Barbieri, abbattuto sui cieli di Lubiana (Slovenia) nel lontano 1916. A Guidonia nel 1928 viene inaugurata la Galleria del Vento: un mezzo indispensabile nel settore aerospaziale, per la simulazione delle condizioni del volo. Alla Galleria del Vento, viene affiancato un Ufficio Tecnico che dispone di un laboratorio sperimentale, non molto lontano da una modernissima pista di decollo pavimentata lunga 1300 metri. In quel periodo nasce l’aereo S64, destinato a percorrere grandi distanze. La meraviglia delle meraviglie è l’Autogiro, antenato del moderno elicottero. Quindi, molte delle odierne tecnologie sono state “scoperte” da straordinari pionieri dell’aviazione all’interno dell’avveniristico aeroporto di Guidonia.

Fernando Giacomo Isabella