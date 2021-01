Quintiliolo, tre bombe e un miracolo

Nel 1943 e negli anni successivi il nostro Paese è stato letteralmente sommerso da una pioggia di bombe sganciate dagli Alleati, assoluti dominatori del cielo. Rete ferroviaria, aeroporti, palazzi governativi, stazioni, strade e porti sono gli obiettivi prediletti. Ovviamente, bersaglio degli americani sono anche le truppe naziste presenti sulla Penisola. Proprio un gruppo di soldati tedeschi l’otto settembre del 1943 è in fuga nei pressi di Tivoli, esattamente si trova nella frazione di Quintiliolo quando un bombardiere Usa sorvola la zona. I soldati del Terzo Reich in fuga, braccati a terra dalla truppe statunitensi sbarcate in Italia, si rifugiano nel Santuario della Madonna. Qualche minuto dopo l’aereo sgancia ben tre ordigni nei pressi della chiesa, che sorprendentemente esplodono senza provocare alcun danno. Si tratta naturalmente di una vicenda davvero singolare, che permette alla struttura religiosa di non subire nessun danneggiamento nonostante la caduta dei tre ordigni a pochi passi da una delle mete di pellegrinaggio più frequentate dell’hinterland romano. Alla Madonna di Quintiliolo sono stati attribuiti una lunga serie di miracoli, rammentiamo quello del 1700 quando per sua intercessione sono avvenute due guarigioni inspiegabili. Beneficiari due tiburtini, affetti da malattie.

Fernando Giacomo Isabella