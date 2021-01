SPORT – Elezioni del 9 gennaio: cambiano i vertici del calcio e dell’atletica

Appuntamento domani mattina alle ore 8:30 a Fiera di Roma, dove si riunirà tutta l’assemblea in una riunione che vede addirittura la discussione di ben 17 punti, tra i quali spiccano: l’elezione del Presidente del Comitato, carica che con tutta probabilità verrà riassegnata al presidente uscente, Melchiorre Zarelli, dato che è rimasto l’unico elemento eleggibile dopo l’esclusione a sorpresa del presidente dell’Ostiamare, Luigi Lardone, per il mancato raggiungimento delle deleghe necessarie per l’eleggibilità (117 a fronte delle 120 previste dal quorum); l’elezione del Responsabile Regionale del calcio femminile e l’elezione del Responsabile Regionale del calcio al 5: entrambi questi ruoli punteranno a far passare questi settori nelle vesti del professionismo, una battaglia che viene portata avanti da tanti anni e che forse vedrà finalmente una risoluzione proprio con questa nuova giunta.

L’assemblea del Comitato Regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) si riunirà sempre nella giornata di domani, questa volta presso lo stadio “Olindo Galli” di Tivoli, per votare, oltre il presidente del Comitato Regionale, anche tutto il resto della presidenza, i consiglieri ed il revisore dei conti regionali