APS: Sul Terminillo a piedi per garantire la fornitura idrica

Da giorni in campo su tutto il territorio per fronteggiare i problemi legati al maltempo.

Ancora in corso il complicato intervento sul Terminillo per garantire la fornitura idrica.. Turina: “mentre altri fanno polemiche, i nostri uomini concentrati sul lavoro”.

E’ in corso in queste ore sul Terminillo un intervento molto complesso, e quasi inedito, da parte di tecnici e operai di Acqua Pubblica Sabina finalizzato a garantire la fornitura idrica.

Venerdì 8 gennaio, infatti, Enel ha comunicato la presenza di un grave guasto alla rete elettrica che, di fatto, impediva il funzionamento dell’impianto idrico sito al Terminillo. Le condizioni meteo e la presenza di allarme valanghe non permettevano ad Enel di effettuare la riparazione. Acqua Pubblica Sabina si è immediatamente attivata per riuscire a garantire in ogni caso la fornitura idrica, contattando tutte le organizzazioni che avrebbero potuto supportare i tecnici di APS nel raggiungimento del sito al fine di rifornire di gasolio il gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto. La massiccia presenza di neve e le pessime condizioni meteo di queste ore hanno determinato però l’impossibilità di raggiungere l’impianto attraverso mezzi meccanici quindi un gruppo di esperti di Acqua Pubblica Sabina, insieme ad altri tecnici Enel, coadiuvati da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, sono partiti a piedi, muniti di ciaspole e taboga carico di combustibile, per raggiungere il sito “Valico”.

L’eccezionale intervento sul Terminillo, che prosegue ormai da diverse ore, si aggiunge alle decine portati a termine dalle squadre di pronto intervento del gestore idrico che, nei giorni dell’emergenza maltempo, sono intervenute su larga parte del territorio servito, per dare continuità al servizio e, in molti casi, per ripristinare forniture interrotte a causa dei guasti determinati dalle abbondanti piogge e nevicate.

“Quelle che giungono dal Terminillo sono immagini eccezionali di un lavoro encomiabile messo in campo da tecnici e operatori di Acqua Pubblica Sabina – commenta il Presidente di APS, Maurizio Turina – Si tratta di interventi condotti in condizioni proibitive che testimoniano ancora una volta la dedizione e la professionalità degli operatori di Acqua Pubblica Sabina. La nostra Società, mentre altri discutono e polemizzano, è sempre più focalizzata sul lavoro da compiere e si dimostra, ogni giorno di più, utile al territorio. Il mio personale ringraziamento a tutti gli operatori che stanno dando il massimo in questi giorni”.