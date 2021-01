Castelnuovo di Porto – Encomio day

Ieri il Sindaco ha consegnato l’encomio al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto Salvatore De Santis, che lo ha ritirato insieme al Maresciallo Francesco Salemme per aver garantito durante il periodo del lockdown supporto alla cittadinanza in un momento così delicato per tutti, cercando di contemperare le varie esigenze ed assicurando un presidio di sicurezza sul territorio.

L’amministrazione ringrazia il Comandante De Santis ed il Maresciallo Salemme ai quale porgiamo i nostri più calorosi auguri per i nuovi incarichi ed un ringraziamento particolare per il lavoro svolto da noi