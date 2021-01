FONTE NUOVA – Lutto cittadino per la morte di Gianna Alfei

Il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Gianna Alfei (leggi l’articolo). “È un giorno tristissimo per Fonte Nuova e per la comunità di Santa Lucia in particolare – si legge nella nota del primo cittadino – Gianna sei stata un’instancabile lavoratrice, dedita alla famiglia, con un cuore aperto ad accogliere richieste di aiuto da parte dei tuoi concittadini. Sempre in prima linea per sponsorizzare iniziative culturali e sociali. Un cuore grande che ha accolto chiunque bussasse alla tua porta, un faro nel buio per i nostri giovani per più di una generazione. Con la tua grande professionalità e lungimiranza nel campo della ristorazione hai portato lustro al nostro territorio e sei stata fonte di lavoro per tanti ragazzi, madri e padri. È stato un privilegio per chi ha avuto la possibilità di conoscerti. L’istituzione del lutto cittadino nel giorno del tuo funerale è il doveroso riconoscimento da parte della comunità per quello che sei stata. Le mie personali condoglianze e di tutta l’Amministrazione comunale al marito Alberino e al figlio Daniele”.